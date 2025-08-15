Нападающий Полесья Александр Филиппов в эксклюзивном разговоре с "Футбол 24" поделился впечатлением после матча с Пакшем (1:2) в квалификации Лиги конференций.

– Еще накануне Сергей Кравченко и Даниил Бескоровайный говорили об одном и том же: первый матч с победным счетом 3:0 – уже в прошлом. “Выходим на поле, будто на табло нули, и должны выиграть эту игру”, – повторяли они. И действительно, с первых минут было заметно, что команда не собирается “сушить” счет – пытались идти вперед, прессинговать, искать моменты.

– Мы понимали, что будет именно такая игра. В первом матче соперник действовал преимущественно за счет очень длинных передач, и мы ждали, что дома они с первых минут сыграют агрессивнее. Не могу сказать, что мы сильно проседали, но моментами такое было. Особенно в контратаках имели хорошие шансы, чтобы "закрыть" эту игру. Однако в конце первого тайма пропустили гол, немного сникли. Во втором тайме стало больше сумбура и переживаний.

– В какой момент, по вашему мнению, соперник начал перехватывать инициативу – сразу после первого пропущенного, или это случилось раньше?

– Да нет. Игра удавалась: и с мячом хорошо работали, и без мяча, быстро выходили в контратаки, почти ничего не позволяли создавать. Но, конечно, тот гол немного повлиял. Я не скажу, что он нас "сломал", но мы понимали, что после перерыва они пойдут вперед еще большими силами. И когда в начале второго тайма пропустили второй раз, нервов стало больше.

– Руслан Петрович выглядел очень недовольным действиями своим подопечных в течение тайма. О чем шла речь в раздевалке?

– Мы понимали, что соперник и дальше будет нагнетать длинными передачами. Но знали и то, что за их спиной будет оставаться много свободных зон. Мы должны были этим пользоваться. Что-то получалось, что-то нет... Хорошо, что в итоге прошли дальше.

– Евгений Волынец в воротах имел немало работы. Ругал команду после?

– Да нет, ничего не говорил. Мы все делали одно дело. Это было тяжело для всей команды, ведь соперники физически намного выше нас, и благодаря этому строили свою игру. Именно из-за этого мы порой проседали. Но хорошо, что перетерпели, забили в конце и прошли дальше.

– Во время игры были противоречивые моменты со стороны местных фанатов – трибуны поддерживали страну-агрессора. На поле были какие-то высказывания от соперников?

– Ничего оскорбительного я не слышал – ни от игроков, ни от скамейки запасных. Мы были полностью сконцентрированы на своих действиях.

– Насколько важным был забитый в концовке гол с точки зрения психологии?

– Очень важным. Мы понимали, что после него соперник уже ничего не успеет создать. Там оставалась одна-две минуты. Этот гол важен и для Талеса, и для всей команды. Поединок забрал у нас много сил – и физических, и эмоциональных.

– Дальше вас ждет соперник совсем другого уровня – Фиорентина.

– Конечно, Фиорентина – топ-команда. Пожалуй, самая сильная, которая могла нам попасться на этом этапе. Но мы все равно будем выходить с мыслями о своей игре и победе, как бы это не звучало напыщенно. Впереди у нас еще тяжелая игра с ЛНЗ в чемпионате, а уже потом начнем разбирать соперника в Лиге конференций.

