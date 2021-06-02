После ужина в лагере "сине-желтых" новички прошли традиционное посвящение, спев песню в караоке для своих партнеров по команде.

Бущан и Трубин "на смерть" соревновались за место в воротах сборной Украины – не выдерживала даже экипировка

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин и защитник Динамо Илья Забарный выполнили в дуэте песню Скрябина "Старі фотографії". Также свои вокальные навыки демонстрировали Александр Зубков, Денис Попов, Богдан Леднев, Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Артем Довбик, но их репертуар на сайте УАФ не уточняется.

Напомним, сборная Украины встретится с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня), после чего "сине-желтые» отправятся на Евро-2020, который стартует 11 июня.

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