Молодой украинский футболист трагически погиб в Германии
2 апреля 17:18 - Читати українською
18-летний воспитанник волынского футбола Александр Шворак ушел из жизни.
Александр Шворак был воспитанником детско-юношеского клуба Тайм из Ковеля (Волынская область). О печальной вести сообщила пресс-служба команды.
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"RIP. Трагически погиб в Германии наш воспитанник Александр Шворак (2007 г.р.). Соболезнования близким и родным. О дате и времени похорон сообщим позже", – говорится в сообщении.
Как сообщает Ковель media, Александр Шворак проживал в Польше, откуда решил поехать в Германию к своему знакомому. По неофициальной информации, в Берлине молодой футболист был убит.
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