Молодой талант Реала Кубо перейдет в Мальорку на правах аренды

18-летний полузащитник Реала Такефуса Кубо, похоже, не будет выступать в Кастильи в сезоне 2019/20.

18-летний талант Реала Такефуса Кубо в ближайшее время перейдет в Мальорку на правах аренды, сообщает AS со ссылкой на программу Jugones.

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Ранее сообщалось, что Кубо вместе с Андреем Луниным перейдет в Вальядолид, однако японец отказался от такого варианта, ведь хотел играть за дубль Реала – Кастилью.

Напомним, 18-летний Такефуса перешел в мадридский клуб из ФК Токио и подписал контракт на 6 лет. Предсезонную подготовку японец прошел вместе с основной командой "сливочных".

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