"Последние несколько месяцев были самыми тяжелыми в моей жизни. Я и моя семья получали оскорбительные сообщения, но мы смогли пережить это и оказаться в РБ Лейпциг. Я не заслуживал этих оскорблений. Люди в Барселоне говорили много неправды, и нам пришлось молчать из-за уважения к клубу. То, что они говорили в прессе, было несправедливым.

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Я стал лучшим в Барселоне благодаря поддержке болельщиков, но за последние несколько месяцев они вели себя не так, как нужно. Я не собираюсь осуждать всю фан-базу из-за нескольких людей. Барселона всегда будет в моем сердце. Это были сложные несколько месяцев, но они прошли, и теперь я желаю всего лучшего клубу", – приводит слова Мориба Goal.

Напомним, хавбек с 14 лет воспитывался в академии Барселоны, однако этим летом отказался подписывать контракт. РБ Лейпциг отдал за молодого бунтаря 16 млн евро.

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