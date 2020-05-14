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Молодежные чемпионаты Украины не будут восстанавливать

15:17 60 Читати українською
Молодежные чемпионаты Украины не будут восстанавливать
Шахтер U-21 – Динамо U-21 / Фото ФК Шахтер

Сезон 2019/20 для молодежных турниров Украины U-21 и U-19 – завершен.

Чемпионаты Украины U-19 и U-21 не будут доигрывать, сообщает в своем Telegram-канале журналист Кирилл Крыжановский.

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Напомним, УПЛ приняла решение возобновить матчи уже с 30 мая.

В розыгрыше чемпионата Украины U-21 был проведен 21 тур. Лидером гонки является Шахтер, опережает Динамо на 4 очка. В турнире U-19 киевляне опережают дончан на одно очко.

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