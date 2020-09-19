Сборная Украины U-21 получила стадион, на котором примет сверстников из Северной Ирландии.

Команда Руслана Ротаня будет противостоять британцам на стадионе Колос в Ковалевке, информирует сайт УАФ.

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Арену открыли только в сентябре после капитальной реконструкции. Ковалевский стадион впервые в своей истории будет принимать молодежную сборную Украины. Матч против Северной Ирландии состоится 17 сентября.

Добавим, что "сине-желтые" занимают третью строчку своей группы отбора на Евро-2021, однако у подопечных Ротаня остались лишь математические шансы пробиться в финальную стадию.

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