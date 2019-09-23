Молодежная сборная Украины снова сыграет во Львове

Подопечные Руслана Ротаня один из очередных матчей в отборе на Евро-2021 проведут во Львове.

Молодежная сборная Украины сыграет против Дании в рамках отбора на чемпионат Европы-2021 (U-21) во Львове, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола. Матч состоится 15 ноября на Арене-Львов.

Сборная Украины U-21 проведет спарринг с Грецией

Напомним, что 10 октября сборная Украины (U-21) в рамках отборочного цикла на Евро сыграет с Румынией на выезде, а через четыре дня команда Руслана Ротаня проведет товарищеский матч с Грецией в Афинах.

В сентябре молодежная сборная Украины провела два матча в отборе на Евро-2021 в Запорожье: сначала "сине-желтые" проиграли Финляндии (0:2), а затем разгромили Мальту (4:0). На данный момент команда Ротаня с тремя очками в активе делит второе место с Данией. Лидирует в группе Финляндия, у которой четыре балла после двух сыгранных матчей.

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