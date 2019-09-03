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Молодежная сборная Украины провела спарринг с запорожским Металлургом

22:07 50 Читати українською
Молодежная сборная Украины провела спарринг с запорожским Металлургом
Руслан Ротань и Андрей Шевченко / УАФ

Подопечные Руслана Ротаня разгромили молодежный состав запорожского Металлурга.

Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к старту отборочного турнира Евро-2021 (U-21) провела тренировку, посвященную отработке стандартных положений и сыграла контрольный поединок с молодежным составом запорожского Металлурга.

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В спарринге приняли участие практически все футболисты, вызванные на сбор. Завершилась игра победой сине-желтых со счетом 4:0. Точными ударами в составе сборной отличились Топалов, Шапаренко, Цитаишвили и Булеца. Завтра у команды запланирована одна тренировка на поле и два теоретических занятия.

Напомним, украинская "молодежка" стартует в отборе к чемпионату Европы двумя домашними матчами. 6 сентября команда Руслана Ротаня сыграет с Финляндией, а 10-го – с Мальтой.

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Металлург Запорожье Металлург Запорожье Сборная Украины U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
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