Футболисты и тренерский штаб молодежной сборной Украины совместными усилиями приобрели автомобиль для нужд ВСУ, сообщает официальный сайт УАФ.

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Внедорожник, который будет помогать нашим воинам в решении тактических и оперативных задач под Бахмутом, передадут 3-й отдельной штурмовой бригаде. Также на аукционе будет разыгран мяч с автографами игроков молодежки, а вырученные средства будут направлены на нужды украинских бойцов.

"В сборе средств принимала участие вся команда. ВСУ защищают Украину, благодаря им мы можем жить в родной стране и играть в футбол", – сказал Владимир Бражко, добавив, что это не последняя инициатива от футболистов и тренеров сборной.

Напомним, ранее представители молодежной сборной уже передавали украинским военнослужащим рации, 3D-принтеры, еще один автомобиль и другое снаряжение, необходимое на фронте.

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