Молодежная сборная Украины определилась с ближайшим спарринг-партнером

"Мы пытались следить за всеми кандидатами в команду (в последний раз молодежная сборная собиралась еще 9 месяцев назад – прим.). Работа тренерского штаба даже во время карантина не прекращалась ни на день. Анализировали, общались. Верю, что с нынешним составом молодежки мы не прогадали.

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Ребята за этот период стали взрослее и ответственнее, а это уже большой плюс для любой команды. Главное, чтобы они не забыли наши требования. Если не случится форс-мажор, то 30 августа мы сыграем контрольный поединок с Олимпиком.

С Шевченко мы все время на связи. Тренерский штаб молодежной сборной только рад тому, что некоторые наши ребята пошли на повышение (Валерий Бондарь, Денис Попов, Николай Шапаренко и Владислав Супряга получили вызов в главную команду страны – прим.). В национальной сборной также впереди сбор, во время которого тренер пересмотрит футболистов. И если вдруг кто-то из них не попадет в окончательный список на матчи Лиги наций, мы будем рады принять ребят у себя.

Впервые вызвали в сборную 18-летнего Эрика Шуранова. Характеристику по нему нам сначала дал наставник сборной Украины U-18 Владимир Езерский, а потом мы и сами начали пристально следить за этим футболистом. Я верю, что у этого нападающего все получится.

В предстоящих матчах с Данией и Финляндией мы хотим побеждать, но очки для нас – не главное. Прежде всего, нас интересует качество своей игры и подготовка кадров для главной команды страны. И только на третьем месте стоит результат, за который ответственность несу я как главный тренер. Об этом я уже сказал своим подопечным", – цитирует Ротаня издание Zbirna.com.

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