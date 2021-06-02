Украина U-21 расписала ничью с турецкими сверстниками (1:1) в товарищеском матче. Коротко о спарринге читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Турция U-21 – Украина U-21 – 1:1

Голы: Кёр, 81 – Алефиренко, 27

Молодежка опозорилась на Мемориале Лобановского, проиграв Азербайджану и Узбекистану. Критика Руслана Ротаня усилилась еще больше. Общественность не понимает, почему Украина U-21 играет так плохо, чем занимается тренер.

Ротань: Мне хочется провалиться сквозь землю

Старт товарищеского матча с Турцией также не внушал оптимизма. Украина пыталась строить атаки из глубины через короткий пас, но получалось ужасно. Обрезки, много ошибок, паника заставляла просто выбивать вперед. В нашей штрафной площадке был пожар.

На 10-й минуте наши ребята создали первый момент – Мудрик проскочил двух и отдал Супрге, но Влад не переиграл голкипера. Мудрик постоянно пытался обострять, однако моментов было мало. А вот турки действовали агрессивнее и чаще били по воротам Фесюна.

В середине тайма Крыськив мог забивать с центра поля – голкипер вышел далеко из ворот. К сожалению, парашют оказался неточным. Турция все же привезла себе гол. Алефиренко в штрафной получил мяч от соперников и легко поразил ворота.

Начал появляться прессинг у Украины. Туркам стало сложнее, а Крыськив и Алефиренко проявляли активность. Вьюнник разогнал перспективную контратаку, но партнеры все запороли. Концовку первого тайма "сине-желтые" провели на своей половине. Турция атаковала, а игра успокоилась.

В дебюте второго тайма украинцы могли удвоить преимущество. Мудрик шикарно дал в разрез на Вьюнника, тот прострелил в штрафную, однако Алефиренко (штанга) и Супряга (мимо) с метра не попали в цель... Мудрик создал еще один момент, выведя Алефиренко один на один, но помешал офсайд. Сикан, выйдя на замену, также мог забивать – неточный удар головой.

Украина играла все хуже. Хорошая середина первого тайма осталась в прошлом. С 60-й минуты наши ребята безвылазно сидели в обороне и играли на отбой. Турецкие атаки начали давать результат. Два супершанса имел Бараси. Форвард АЗ дважды вплотную расстреливал ворота – Фесюн чудом спас!

Давление на украинские владения стало слишком сильным. "Сине-желтые" не удержали концентрацию и пропустили за 10 минут до финального свистка. Турция прорвалась левым флангом, Йылмаз прострелил в центр штрафной, а там оборона потеряла Кёра – 1:1.

В конце встречи ближе к победе были турки. Наши выстояли, но неудачная серия продолжается – ни одной победы в шести матчах в этом году.