Футболисты присоединились к очередной инициативе, которая поможет спасти жизнь украинским воинам.

Игроки и тренерский штаб молодежной сборной Украины при поддержке юношеской сборной U-19 собрали средства и приобрели машину скорой помощи для Сил обороны, сообщает официальный сайт УАФ.

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Машину получат воины, которые защищают наше государство в составе 5-го батальона оперативного назначения и 4-й бригады оперативного назначения Рубеж.

Вместе с представителями административного штаба молодежной сборной Украины и членами благотворительной организации "Киевщина футбольная" Руслан Нещерет и Владимир Бражко передали машину медикам.

Напомним, ранее представители сборной U-21 уже презентовали украинским военнослужащим автомобили, рации, 3D-принтеры и другое снаряжение, необходимое на фронте.

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