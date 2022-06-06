Журналист Игорь Цыганык считает, что выход на молодежный Евро для Украины все же нужнее Лиги наций.

Бывший ведущий "ПроФутбола" считает целесообразным перебросить из национальной команды 4 игроков, которые еще вписываются в возрастные рамки U-21.

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"Молодежка – молодцы! У команды Руслана Ротаня есть шансы поехать на Евро. Возможно, надо их усилить перед французами! Мудрик, Сирота, Забарный, Сикан! Такой шанс поехать на финал U-21! Не хватает центральных защитников! В основе играет 19-летний Антон Боль, но он может не вытянуть", – написал Цыганык в Twitter.

Напомним, 9 июня Украина и Франция встретятся в рамках отбора на молодежный Евро-2023. Пока подопечные Ротаня отстают на 3 очка, имея поражение 0:5 в предыдущем очном матче. "Взрослая" сборная Украины 8 июня проведет встречу Лиги наций против Ирландии.

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