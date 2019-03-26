Молодежки Литвы и Беларуси устроили снежное побоище в спарринге – трэш дня

Настоящий сюрреализм происходил в конце товарищеского поединка поединка Литва U-21 – Беларусь U-21.

Молодежные команды Литвы и Беларуси сошлись в спарринге. По результатам поединка гости оказались сильнее (1:0), но единственный гол – это не главное украшение матча.

Болельщик выбежал на поле и ударом в голову уложил на газон игрока Астон Виллы Грилиша – шокирующее видео

Встреча проходила под сильным снегопадом, которая превратила игру в невесть что. Перед финальным свистком нервы игроков не выдержали от этого "фигурного катания" и они решили вылить злость друг на друга.

Такое не часто увидишь на футбольном поле.