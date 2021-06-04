Сегодня украинец сообщил, что вскоре станет отцом. Партнеры сразу начали поздравлять Александра, но особенно отличился де Брюйне.

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"Молодец, сынок", – написал бельгиец под радостной публикацией Зинченко. Игроки Манчестер Сити часто становились героями мемов из-за похожей внешности, а теперь Кевин потроллил своего "клона".

Добавим, что у самого де Брюйне есть трое детей – два сына и дочь.

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