"Молодец, сынок": де Брюйне потроллил Зинченко под новостью о будущем отцовстве украинца
4 июня 23:05 - Читати українською
Александр Зинченко дал повод для шуток своему звездному одноклубнику Кевину де Брюйне.
Сегодня украинец сообщил, что вскоре станет отцом. Партнеры сразу начали поздравлять Александра, но особенно отличился де Брюйне.
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"Молодец, сынок", – написал бельгиец под радостной публикацией Зинченко. Игроки Манчестер Сити часто становились героями мемов из-за похожей внешности, а теперь Кевин потроллил своего "клона".
Добавим, что у самого де Брюйне есть трое детей – два сына и дочь.
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