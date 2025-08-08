“Дмитрий Кремчанин не подошел Заре и продолжает тренироваться с юношеской командой Динамо. Мораль очень проста – лучший бомбардир чемпионата U-19 не нужен середняку УПЛ.

Динамо вырвало волевую победу над Рухом в конце матча и возглавило турнирную таблицу U-19

Большой привет всем тем, кто до 20 лет хочет выступать за юношеские команды. Нужно выходить из зоны комфорта, а не играть против откровенно более слабых соперников.



Что дальше? Наиболее вероятным вариантом выглядит аренда в Александрию, потому что оттуда ушел Безерра. Или Кудривка, которая готова принять всех", – написал футбольный обозреватель Сергей Тищенко в своем Telegram-канале.

Напомним, что Кремчанин забил 24 гола и отдал 13 ассистов за юношескую команду Динамо в сезоне 2024/25.

