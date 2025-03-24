На официальном сайте российского клуба в графе гражданство спортсменки указано РФ. Ангелина Голик родилась в 2005 году в Докучаевске (Донецкая область). С 11 лет занималась футболом в оккупированном Донецке, позже переехала на подконтрольную Украине территорию.

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В 2018 году Голик стала чемпионкой Донецкой области по футзалу в составе Багиры из Лимана. По итогу турнира ее признали лучшей в номинации "Молодой перспективный игрок". В сезоне-2020/21 выступала за Багиру на чемпионате Украины по футзалу, провела 6 матчей и забила 8 голов.

После начала полномасштабного вторжения футболистка переехала в Россию. В 2023 – 2024 годах играла за молодежную команду московского Локомотива. В этом году перешла в Динамо. Когда именно 20-летняя спортсменка сменила гражданство неизвестно.

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