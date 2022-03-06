Перспективная вратарь Кэти Мейер укоротила себе жизнь на 23-м году.

22-летняя Кэти Мейер была найдена мертвой в кампусе Стэнфордского университета. Полиция не зафиксировала никаких признаков насилия и констатировала факт самоубийства, сообщает People.

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Кэти считалась очень перспективной футболисткой. В 2019 году она выиграла со Стемфордом женский чемпионат США среди колледжей. В финале турнира Мейер в серии пенальти потянула два удара.

Кэти выглядела жизнерадостной, но имела ментальные проблемы, связанные с перегрузкой и "синдромом отличника". С ними вратарь, очевидно, не смогла справиться.