Поединок в чемпионате Филиппин завершился несчастным случаем, в котором судье удалось сохранить свою жизнь.

Поединок в рамках одного из низших дивизионов чемпионата Филиппин чуть не завершился трагедией. Пострадал арбитр Чарли Пенс, в которого попала молния.

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Как сообщает Nowthisnews, 24-летний рефери вовремя получил медицинскую помощь, его состояние стабильное.

"Вдруг я потерял равновесие, упал и почувствовал тепло в теле. Я хорошо восстанавливаюсь. Я счастлив, что выжил. Молния могла убить меня на месте. Я скоро полностью поправлюсь. Я выполню свой долг арбитра... Я закончу эту игру", – позже отметил Пенс.

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