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Молюсь за жертв трагедии и за Украину, – ассистент Шевченко отреагировал на авиакатастрофу в Иране

8 января 12:07 307 Читати українською
Молюсь за жертв трагедии и за Украину, – ассистент Шевченко отреагировал на авиакатастрофу в Иране
Андреа Малдера / фото из открытых источников

Ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Малдера отреагировал на катастрофу, в которую попал самолет украинской авиакомпании МАУ вблизи столицы Ирана.

"Я вместе с вами молюсь о жертвах трагедии самолета, который разбился в Иране. Молюсь за Украину", – написал Малдера в инстаграме.

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8 января 2020 в Иране случилась ужасная авиакатастрофа. Самолет авиакомпании МАУ исчез из радаров и упал через несколько минут после взлета. Boeing 737-800 NG выполнял рейс Тегеран – Киев и разбился вблизи аэропорта иранской столицы около 6 часов утра по местному времени. По предварительным данным, на борту самолета находились 176 пассажиров и членов экипажа – все они погибли. Среди погибших – граждане Украины, Ирана, Канады, Афганистана, Германии, Швеции и Великобритании. Как сообщают СМИ, пожар на месте аварии был столь сильным, что спасти хоть кого-то было практически невозможно.

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