Молина заменил Йерро в должности спортивного директора сборной Испании

Федерация футбола Испании назначила нового спортивного директора. Им стал известный экс-голкипер Хосе Франциско Молина.

Бывший голкипер Депортиво Хосе Франциско Молина стал новым спортивным директором сборной Испании, информирует официальный твиттер Федерации футбола Испании.

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На этом посту Молина заменил Фернандо Йерро, который на ЧМ-2018 исполнял функции главного тренера "Фурии Рохи", а накануне объявил об уходе из сборной.

48-летний Молина выступал за Валенсию, Вильярреал, Депортиво и еще несколько клубов. Завершил карьеру в 2007 году. Провел 9 матчей за сборную Испании. Также выигрывал чемпионат Испании и дважды Кубок страны.