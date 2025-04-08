Нигерийский полузащитник Кривбасса Клемент Фердинанд Икенна прокомментировал информацию, о том, что все иностранцы хотят покинуть клуб из-за опасности в Кривом Роге.

"По ситуации я не могу сказать ничего конкретного, потому что еще ничего не решено. Что касается лично меня, я не планирую переезжать. Если ситуация станет серьезнее – мы молимся, чтобы этого не произошло, но если станет, тогда я вынужден буду решать, что делать дальше", – сказал Икенна для Tribuna.

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Ранее сообщалось, что легионеры Кривбасса обратились к руководству клуба с требованием переезда в более безопасный город, иначе футболисты покинут команду. В составе Кривбасса на данный момент выступает 12 иностранцев. Недавно, по Кривому Рогу был нанесен ракетный удар со стороны РФ, в результате которого 20 человек погибли, более 60 – ранены.

Напомним, на данный момент криворожский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе подопечных Юрия Вернидуба 35 очков после 21-го тура чемпионата.

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