Молдова принимала Россию в рамках товарищеской встречи. Читайте отчет на Футбол 24.

Товарищеские матчи

Молдова – Россия – 0:0

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Несмотря на статус фаворита поединка россияне встретили достойный противовес в лице национальной команды Молдовы в первой половине игры.

После перерыва подопечные Черчесова полностью контролировали ход игры, но конвертировать доминирование в голы не удалось. Финальный свисток зафиксировал сухую ничью.

Россия проведет следующие матчи против Турции и Сербии в рамках Лиги наций, где команда Черчесова возглавляет группу В3. Стоит отметить, что сборная Молдовы занимает 175-ю строчку в рейтинге ФИФА.

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