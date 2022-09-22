Лига наций, дивизион D

Латвия – Молдова – 1:2

Голы: Икаунекс, 55 – Ревенко, 26, Николаэску, 45

Латвия выиграла 4 предыдущих матча и надеялась оформить выход в следующий дивизион домашней победой над Молдовой (хватало даже ничьей). Однако молдаване подготовили сюрприз. Игра шла под постоянное пение болельщиков – с трибун среди других звучал хит "Путин – х**ло".

Казахстан дожал Беларусь и поднялся во второй дивизион Лиги наций – трибуны потролили Лукашенко

Гости открыли счет в середине первого тайма – Ревенко забил с 11-метровой отметки легким ударом головой. Перед перерывом Молдова удвоила преимущество. Снова латвийцы растерялись в своей штрафной, а Николаэску после углового спокойно забил головой.

Весь второй тайм Латвия пыталась отыграться. Икаунекс сократил отставание, завершив классную комбинацию с передачами в касание. Однако спасти матч латвийцам не удалось. Молдова набрала 10 очков и сохраняет призрачный шанс на повышение. Но Латвии нужно всего-навсего не проиграть Андорре в последнем туре.