Молдова – Украина: УЕФА допустил роковую ошибку после гола Яремчука – фейл попал в прямой эфир
Контрольный матч между сборными Молдовы и Украины запомнился серьезной ошибкой трансляторов поединка.
Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед уже на 2-й минуте, но транслятор допустил серьезную ошибку, указав, что именно Молдова повела в счете.
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Более того, в титрах вывели, что гол забил нападающий сборной Молдовы Ион Николаеску, который также выступает под 9-м номером. Правда, очень быстро ошибку исправили, указав правильного автора гола.
Напомним, что сборная Украины разбила Молдову (4:0). Голами отметились Яремчук, Цыганков, Довбик и Судаков.
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