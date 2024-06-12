Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед уже на 2-й минуте, но транслятор допустил серьезную ошибку, указав, что именно Молдова повела в счете.

"Нах*ра так прыгать?": Цыганык возмущен подкатом игрока сборной Молдовы, который травмировал Миколенко

Более того, в титрах вывели, что гол забил нападающий сборной Молдовы Ион Николаеску, который также выступает под 9-м номером. Правда, очень быстро ошибку исправили, указав правильного автора гола.

Напомним, что сборная Украины разбила Молдову (4:0). Голами отметились Яремчук, Цыганков, Довбик и Судаков.

Украина разгромила Молдову в последнем спарринге перед Евро-2024, но потеряла Миколенко