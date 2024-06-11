Сборная Украины встречается с Молдовой в подготовительном спарринге перед Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Молдова – Украина стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO с комментариями Вадима Шевякина и Сергея Лукьяненко. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Молдова – Украина: анонс товарищеского матча

Сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2024 запланировала три спарринга. С Германией "сине-желтые" расписали ничью, полякам проиграли в экспериментальном составе, а на Молдову тренерский штаб уже наигрывает основу под чемпионат Европы.

Бросается в глаза выбор форварда – Сергей Ребров все же отдает предпочтение Яремчуку перед Довбиком. Зинченко также начинает в запасе, уступив место в старте Шапаренко.

Стартовые составы команд

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Шапаренко – Цыганков, Судаков, Мудрик – Яремчук.

Запасные: Бущан, Трубин, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Довбик, Зинченко, Бражко, Зубков, Бондарь, Тымчик, Ванат, Михайличенко.

Молдова: Рейлян – Посмак, Бабогло, Крачун – Кожокару, Йонице, Раце, Рябчук – Моцпан, Николаэску, Дамашкан.