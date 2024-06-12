Защитник сборной Украины Виталий Миколенко отреагировал на присвоение ему "Льва матча" в игре против Молдовы (4:0).

После победного матча сборной Украины против Молдовы (4:0), где Виталий Миколенко на 26-й минуте столкнулся с защитником соперника Артуром Крачуном и травмировал голеностоп, 25-летнему игроку присвоили звание "Лев матча".

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Сам Миколенко с юмором воспринял награду и написал в своем Instagram: "Спасибо всем за поддержку, Восстановлюсь как можно скорее. Такая хорошая команда, что только так могу выиграть "Льва матча"".

Напомним, что наш защитник только восстановился от травмы, которую получил в матче с Ливерпулем и из-за которой пропустил концовку сезона в АПЛ. Первый матч на Евро-2024 украинцы проведут уже через 6 дней против Румынии.

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