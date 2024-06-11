Молдова – Украина: болельщики выбрали неочевидного "Льва матча"
Фанаты сборной Украины определили лучшего по мотивам товарищеского матча против Молдовы.
Награду "Лев матча" получил защитник сборной Украины Виталий Миколенко, сообщает пресс-служба УАФ.
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Лидер Эвертона провел на поле лишь 30 минут. В середине тайма он получил повреждение голеностопа и не смог продолжить игру. Несмотря на это болельщики признали его лучшим, отдав Виталию 30% голосов. Среди ближайших преследователей Миколенко Виктор Цыганков (21%) и Георгий Судаков (13%).
Относительно других игроков сборной Украины, то симпатии болельщиков распределились следующим образом:
9% – Михаил Мудрик,
6% – Роман Яремчук,
5% – Андрей Лунин и Тарас Степаненко,
3% – Артем Довбик,
2% – Илья Забарный и Николай Шапаренко,
1% – Николай Матвиенко, Александр Зинченко и Ефим Конопля.
Напомним, подопечные Сергея Реброва разгромили Молдову со счетом 4:0 и завершили подготовку к чемпионату Европы, на котором стартуют уже 17 июня матчем против Румынии.
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