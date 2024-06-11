Награду "Лев матча" получил защитник сборной Украины Виталий Миколенко, сообщает пресс-служба УАФ.

Травма Миколенко: спортивный врач оценил шансы защитника сборной Украины сыграть на Евро-2024

Лидер Эвертона провел на поле лишь 30 минут. В середине тайма он получил повреждение голеностопа и не смог продолжить игру. Несмотря на это болельщики признали его лучшим, отдав Виталию 30% голосов. Среди ближайших преследователей Миколенко Виктор Цыганков (21%) и Георгий Судаков (13%).

Относительно других игроков сборной Украины, то симпатии болельщиков распределились следующим образом:

9% – Михаил Мудрик,

6% – Роман Яремчук,

5% – Андрей Лунин и Тарас Степаненко,

3% – Артем Довбик,

2% – Илья Забарный и Николай Шапаренко,

1% – Николай Матвиенко, Александр Зинченко и Ефим Конопля.

Напомним, подопечные Сергея Реброва разгромили Молдову со счетом 4:0 и завершили подготовку к чемпионату Европы, на котором стартуют уже 17 июня матчем против Румынии.

Украина разгромила Молдову в последнем спарринге перед Евро-2024, но потеряла Миколенко