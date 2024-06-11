Сборная Украины встречается с Молдовой в рамках подготовки к Евро-2024. Смотрите оперативное видео голов на "Футбол 24".

Яремчук опередил Довбика в борьбе за место в стартовом составе сборной и появился на поле во время главной репетиции перед Евро-2024. На второй минуте Матвиенко головой из центра поля отдал пас, а Яремчук воспользовался ошибкой защитника и открыл счет в матче мастерским ударом под левую стойку.

В конце первого тайма Украина удвоила преимущество, построив шикарную комбинацию. Цыганков получил пас от Шапаренко, проскочил нескольких оппонентов, обыгрался с Судаковым и загнал мяч в сетку.

На второй тайм в атаку вышел Артем Довбик и сразу отметился голом. Судаков отдал пас в разрез, а Довбик направил мяч в нижний правый угол ворот.

Через несколько минут Артем отдал долг партнеру. Судаков получил мяч в центре поля и разыграл комбинацию с форвардом, положив четвертый гол в ворота Молдовы.

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