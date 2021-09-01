Молдова – Австрия: старт матча отложили на полчаса из-за появления дрона на стадионе
22:26 - Читати українською
Поединок 5-го тура группы F квалификации на ЧМ-2020 начался с курьеза.
Сборные Молдовы и Австрии вышли на газон стадиона Зимбру в Кишиневе в надлежащее время, но стартовый свисток не прозвучал, как планировалось.
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Прозвучали национальные гимны, после чего в чаше арены начал кружить беспилотник. Оперативно решить проблему не удалось, поэтому арбитр увел команды в подтрибунное помещение.
В конце концов, препятствие удалось обезвредить и рефери дал стартовый свисток с 30-минутным опозданием.
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