Поединок 5-го тура группы F квалификации на ЧМ-2020 начался с курьеза.

Молдова – Австрия: матч отбора на чемпионат мира задержали из-за появления дрона

Сборные Молдовы и Австрии вышли на газон стадиона Зимбру в Кишиневе в надлежащее время, но стартовый свисток не прозвучал, как планировалось.

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Прозвучали национальные гимны, после чего в чаше арены начал кружить беспилотник. Оперативно решить проблему не удалось, поэтому арбитр увел команды в подтрибунное помещение.

В конце концов, препятствие удалось обезвредить и рефери дал стартовый свисток с 30-минутным опозданием.