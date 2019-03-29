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Мольде получит компенсацию за назначение Сульшера в Манчестер Юнайтед – известна сумма

13:48 156 Читати українською
Мольде получит компенсацию за назначение Сульшера в Манчестер Юнайтед – известна сумма
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" заплатят Мольде 500 тысяч фунтов за назначение Сульшера на тренерский мостик.

По информации ESPN, руководство Манчестер Юнайтед решило заплатить Мольде 500 тысяч фунтов, как жест "доброй воли, за назначение норвежского специалиста на тренерский мостик манкунианцев. В декабре Мольде получил еще 500 тысяч фунтов за аренду наставника.

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Напомним, ранее Неерланд сказал, что клуб подписал с Оле Гуннаром новое соглашение сроком на три года, до конца сезона 2021.СМИ отмечали, что Манчестер Юнайтед заплатит Мольде 6 млн фунтов за Сульшера.

Напомним, вчера Уле Гуннар подписал полноценный контракт с "красными дьяволами" сроком на 3 года.

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