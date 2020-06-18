Мольде объявил о трансфере кузена Холанда – он похож на форварда Боруссии Д и пошел по его стопам

Норвежский Мольде объявил о подписании юного нападающего Брюне Альберта Тёланда.

16-летний форвард стал новичком норвежского гранда, сообщает официальный сайт клуба.

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Тёланд присоединится к новой команде в июле. Юниор, как и его двоюродный брат – нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд – является воспитанником скромного Брюне. На профессиональном уровне Тёланд еще не успел дебютировать за представителя норвежского Дивизиона 2 (третья по силе лига).

Юный форвард пока полностью повторяет путь своего старшего брата. Холанд тоже занимался в Брюне, а затем перебрался в Мольде, выступлениями за который и обратил на себя внимание европейских грандов.

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