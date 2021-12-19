"Шмели" открыли счет на 31-й минуте, когда оборона соперника всеми силами останавливала Холанда и совсем забыла о Брандте. Герта вышла на второй тайм с бешеной мотивацией и просто смяла гостей. Бельфодил забивал в силовой манере, а Рихтер оформил дубль двумя пушечными ударами.

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Берлинцы удачно удержали Холанда, однако "джокер" Тиггес один мяч отыграл. Впрочем, на большее Боруссию не хватило – поражение 2:3 и отставание от Баварии составляет уже 9 очков.