Молчание Холанда в видеообзоре сенсационного матча Герта – Боруссия Д – 3:2
08:00 - Читати українською
Герта неожиданно одолела дортмундскую Боруссию в 17-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
51’ Исхак Бельфодил
57’ Марко Рихтер
69’ Марко Рихтер
Юлиан Брандт 31’
Штеффен Тиггес 83’
31’ Юлиан Брандт
51’ Исхак Бельфодил
57’ Марко Рихтер
69’ Марко Рихтер
83’ Штеффен Тиггес
"Шмели" открыли счет на 31-й минуте, когда оборона соперника всеми силами останавливала Холанда и совсем забыла о Брандте. Герта вышла на второй тайм с бешеной мотивацией и просто смяла гостей. Бельфодил забивал в силовой манере, а Рихтер оформил дубль двумя пушечными ударами.
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Берлинцы удачно удержали Холанда, однако "джокер" Тиггес один мяч отыграл. Впрочем, на большее Боруссию не хватило – поражение 2:3 и отставание от Баварии составляет уже 9 очков.
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