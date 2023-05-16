"Если бы мы сыграли так же, как и в прошлом сезоне – добыли победу со счётом 4:3 – я бы подписался на это здесь и сейчас. Но я не думаю, что случится повторение той встречи. Лига чемпионов состоит из кусочков, которые никто не в состоянии контролировать. Посмотрим, что случится. Мы составим план и постараемся его обеспечить".

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У тренера Ман Сити спросили, определит ли следующий месяц его наследие.

"Моё наследие уже является исключительным. Мы не глупы и понимаем, как важен завтрашний матч. Может быть, самый важный за все мое время здесь", – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Матч Ман Сити – Реал состоится в среду, 17 мая. Первая встреча в Мадриде завершилась вничью 1:1.

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Ман Сіті розбив Евертон у дивному матчі АПЛ – туга за Миколенком, 4+2 неочікуваного героя з шедевром туру на прощання