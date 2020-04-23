Мойес занимается волонтерством во время карантина

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес помогает людям в родном селе пережить коронавирус.

Мойес на время карантина уехал на малую родину – в рыбацкую деревню в Ланкашире. Там наставник Ярмоленко совсем не бездельничает, а нашел себе новую работу. Он развозит людям пакеты с фруктами и овощами, сообщает Mirror.

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Конечно же, коуч работает на волонтерских началах. Произошло все случайно: в магазине не было развозчика, и Мойес согласился помочь. Затем его затянуло, поэтому Дэвид уже несколько дней этим занимается.

Напомним, что Мойес зимой возглавил Вест Хэм, заменив на посту Мануэля Пеллегрини. Андрей Ярмоленко из-за травмы до сих пор не дебютировал под руководством нового коуча. В Вест Хэме игроки и тренеры согласились на уменьшение зарплат на период пандемии.