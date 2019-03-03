Мойес заинтересован в работе на тренерском мостике Селтика

Экс-тренер Эвертона и Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес может стать главным тренером "кельтов".

Как сообщает The Scottish Sun, 55-летнего специалиста привлекает идея возвращения в родную Шотландию. Дэвид, последним клубом которого был Вест Хэм, который он покинул летом прошлого года, готов вернуться к тренерской деятельности.

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Главным препятствием для возможного возвращения Мойеса в Селтик может стать желание специалиста поехать работать в Китай, где он рассчитывает немного разбогатеть. Шотландец ждет предложения из Поднебесной, однако в то же время не против поработать с "кельтами".

К слову, Мойес выступал за Селтик в начале своей карьеры футболиста.

Отметим, недавно Брендан Роджерс покинул пост главного тренера Селтика и возглавил Лестер. Временно исполняющим обязанности наставника Селтика был назначен Нил Леннон.

Напомним, во время зимнего трансферного окна Селтик подписал вингера львовских Карпат Марьяна Шведа, который присоединится к новой команде уже летом.

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