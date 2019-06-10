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"Мойес вместо Фергюсона – как Nokia вместо iPhone": Линдегор – о периоде в Манчестер Юнайтед после эпохи сэра Алекса

17:31 46 Читати українською
"Мойес вместо Фергюсона – как Nokia вместо iPhone": Линдегор – о периоде в Манчестер Юнайтед после эпохи сэра Алекса
Андерс Линдегор / ФК Манчестер Юнайтед

Экс-голкипер Манчестер Юнайтед Андерс Линдегор прокомментировал времена в клубе после ухода легендарного наставника сэра Алекса Фергюсона.

"Поменять Фергюсона на Мойеса – все равно, что поменять iPhone на Nokia. Кто вообще мог поднять клуб после босса?

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Каждый раз, когда команда имела плохой результат, я слышал предположение от тренеров, что стоит избавиться от половины состава и подписать новых игроков. Считаю, трудно работать с такими обстоятельствами.

Я обращаю внимание на себя и всех остальных, кто связан с нашим любимым Юнайтед. Все думали, что все останется на своих местах и ​​мы продолжим побеждать. Это была иллюзия", – сказал Линдегор Evening Standard.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Андерс Линдегор Андерс Линдегор Девид Мойес Девид Мойес Алекс Фергюсон
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