"Ярмоленко? Вчера он вернулся, мы хорошо поговорили. Андрей очень расстроен ситуацией, не будем с ним спешить. Если будет чувствовать себя прекрасно, отправится с командой. Если нет, дадим ему еще немного времени.

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Отстранение российских команд? Полностью согласен. Возможно, это нужно было сделать еще быстрее. Футбол – мощный инструмент по всему миру. Поэтому важно действовать, будьте уверены, мы изолируем их полностью", – резюмировал Мойес на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, поединок 1/8 финала Кубка Англии сезона 2021/22 против Саутгемптона состоится уже завтра, 2 марта.

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David Moyes on Andriy Yarmolenko: "He came back in yesterday, had a good chat. Really upset with the whole situation. We won’t rush him. If he feels fine, he will travel with the team. If he doesn’t we will give him more time off." — Simon Stone (@sistoney67) March 1, 2022