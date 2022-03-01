Мойес согласен с изоляцией России и солидарен с Ярмоленко: "Это нужно было сделать еще быстрее"
Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал войну в Украине, развязанную Путиным, и состояние Андрея Ярмоленко перед матчем Кубка Англии против Саутгемптона.
"Ярмоленко? Вчера он вернулся, мы хорошо поговорили. Андрей очень расстроен ситуацией, не будем с ним спешить. Если будет чувствовать себя прекрасно, отправится с командой. Если нет, дадим ему еще немного времени.
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Отстранение российских команд? Полностью согласен. Возможно, это нужно было сделать еще быстрее. Футбол – мощный инструмент по всему миру. Поэтому важно действовать, будьте уверены, мы изолируем их полностью", – резюмировал Мойес на предматчевой пресс-конференции.
Отметим, поединок 1/8 финала Кубка Англии сезона 2021/22 против Саутгемптона состоится уже завтра, 2 марта.
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