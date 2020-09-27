"Ненавижу пропускать матчи, и я действительно разочарован, что не смогу там присутствовать, но должен соблюдать правила. Это сложно, но необходимо, чтобы обезопасить других.

Мойес и еще два игрока Вест Хэма заразились COVID-19 – все трое покинули команду перед матчем против Халл Сити

Разочарованный, что заразился коронавирусом, но, как мы все знаем, он может коснуться кого угодно. Чувствую себя хорошо и надеюсь, что так будет и дальше. Рассчитываю, что смогу вернуться к работе, как только закончится карантин", – поделился Мойес в комментарии The Sun.

Напомним, у наставника Вест Хэма обнаружили COVID-19 накануне матча Кубка английской лиги против Халл Сити, который запомнился феерическим перфомансом Ярмоленка – украинец отметился дублем и дважды элегантно ассистировал партнерам.

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