"Виталий находится рядом с командой. Нам нужно посмотреть, выйдет ли он на поле, или нет в ближайшем матче. Надеемся, с ним все будет в порядке. Он почувствовал дискомфорт в игре против Вулверхэмптона (3:2).

Он сказал мне, что сможет сыграть за сборную Украины и хочет помочь ей во время международной паузы. Однако как только он присоединился к команде, Виталий понял, что не все хорошо, поэтому был вынужден покинуть расположение "сине-желтых", – приводит слова Мойеса журналист Бен Диннери.

Напомним, Виталий Миколенко был вызван в ряды сборной Украины на матчи отбора к ЧМ-2026, но покинул ее расположение из-за травмы. В следующем туре АПЛ Эвертон сыграет против Астон Виллы, игра состоится 13 сентября, начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

