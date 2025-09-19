Наставник Эвертона Дэвид Мойес подтвердил, что украинец вместе с Джаррадом Брантвейтом делает прогресс в восстановлении после повреждения. "Они постепенно восстанавливаются, посмотрим. У нас есть еще несколько травмированных в команде, но нужно дождаться, как они будут чувствовать", – сказал Мойес на пресс-конференции.

Партнер Миколенко стал лучшим игроком месяца в АПЛ – 100-миллионный неудачник успешно перезапустил карьеру

Мойес напомнил, что Брантвейт должен был пропустить несколько недель, тогда как Миколенко еще раньше получил больше шансов на быстрое возвращение. Именно защитник сборной Украины может стать главным усилением для "ирисок" в принципиальном поединке против Ливерпуля.

К слову, матч Ливерпуль – Эвертон состоится завтра, 20 сентября, начало в 14:30.

