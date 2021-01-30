"Переход Лингарда добавит нам больше вариантов в атаке – он может сыграть на любой позиции впереди, а также в полузащите.

Лингард объяснил выбор в пользу Вест Хэма

Мы увидели, как Андрей Ярмоленко вышел и хорошо проявил себя в роли центрфорварда. Я не хочу подписывать кого-то ради трансфера как такового. Мы сделали предложения одному-двум игрокам, которых хотели бы видеть в команде. Но сейчас все, что мы делаем – фокусировка на воскресном матче и достижении в нем результата", – цитирует Мойеса официальный сайт "молотков".

Отметим, что 31 января Вест Хэм примет Ливерпуль в рамках 21-го тура АПЛ. В данный момент команды находятся рядом в турнирной таблице: мерсисайдцы идут 4-ми (37 очков), а лондонцы занимают 5-е место (35 пунктов).

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