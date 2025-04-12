Главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес перед матчем 32-го тура АПЛ против Ноттингем Форест рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

"Доминик Калверт-Льюин вышел на поле и хорошо потренировался. Думаю, у нас есть еще три недели, прежде чем мы сможем начать вспоминать о нем.

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К сожалению, Есперу Линдстрему сделали операцию на грыжу, из-за чего он вылетел до конца сезона. Зато мы вернули Миколенко на поле и к тренировкам, а Дуайта Макнилла возвращаем к скорости", – цитирует Мойеса официальный сайт ливерпульцев.

Напомним, Миколенко травмировал бедро в лагере сборной Украины и пропустил два матча Эвертона в АПЛ – против Ливерпуля (0:1) и Арсенала (1:1).

Свой очередной поединок "ириски" проведут уже сегодня, 12 апреля, на выезде против Ноттингем Форест. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

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