Наставник лондонцев Дэвид Мойес не пренебрег приглашением провести время в обществе менее именитого коллеги.

Как известно, накануне в 1/16 финала Кубка Англии Вест Хэм в сверхсложном матче еле прошел представителя шестого по силе дивизиона – Киддерминстер. Ярмоленко и Ко пропустили в начале матча и сумели вырвать победу лишь на последней минуте дополнительного времени.

Ярмоленко и другие дублеры Вест Хэма получили предупреждение от Мойеса: "Если будем так играть, то далеко не пройдем"

После поединка измотанный, но довольный наставник "молотов" принял предложение своего коллеги пообщаться в его кабинете. Рассел Пенн, главный тренер Киддерминстера, поздравил соперника и предложил оросить проигранную дуэль несколькими бутылками пива.

Напомним, украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко вышел с первых минут и провел на поле весь матч.

Ярмоленко организовал победный гол на последних секундах, спасши Вест Хэм от грандиозного позора в Кубке Англии