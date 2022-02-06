Мойес после победы Вест Хэма в Кубке Англии выпил пива со своим коллегой из клуба шестого дивизиона
Наставник лондонцев Дэвид Мойес не пренебрег приглашением провести время в обществе менее именитого коллеги.
Как известно, накануне в 1/16 финала Кубка Англии Вест Хэм в сверхсложном матче еле прошел представителя шестого по силе дивизиона – Киддерминстер. Ярмоленко и Ко пропустили в начале матча и сумели вырвать победу лишь на последней минуте дополнительного времени.
Ярмоленко и другие дублеры Вест Хэма получили предупреждение от Мойеса: "Если будем так играть, то далеко не пройдем"
После поединка измотанный, но довольный наставник "молотов" принял предложение своего коллеги пообщаться в его кабинете. Рассел Пенн, главный тренер Киддерминстера, поздравил соперника и предложил оросить проигранную дуэль несколькими бутылками пива.
Напомним, украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко вышел с первых минут и провел на поле весь матч.
Ярмоленко организовал победный гол на последних секундах, спасши Вест Хэм от грандиозного позора в Кубке Англии