"Мне в течение моей карьеры тяжело давались победы над Ливерпулем, это очень хорошая команда, так что сегодня я очень доволен. Даже при счете 3:1 мы не могли чувствовать себя комфортно, Ливерпуль играл очень хорошо, поэтому нам пришлось серьезно поработать, чтобы сдержать их.

Вест Хэм – Ливерпуль – 3:2 – видео голов и обзор матча

В первом тайме мы выглядели не очень здорово. Бывает, что воскресный матч после игры в четверг ты начинаешь не лучшим образом. Мы играли не так хорошо, как должны, а соперник выглядел великолепно. В перерыве мы сделали коррективы. Команда приложила невероятные усилия, мы могли забить еще несколько голов. Этот результат говорит о том, что мы действительно можем претендовать на самые высокие места.

Не идет ли игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях здесь.

Я хочу всегда сохранять позитивный настрой, и мне хотелось бы сказать, что мы способны претендовать на победу в АПЛ. Однако сейчас я не могу. Мы боремся за топ-4. В прошлом сезоне мы отстали от зоны Лиги чемпионов на два очка, так почему нам не по силам пробиться туда? Мы не поддаемся иллюзиям, но сейчас у нас позитивный настрой", – цитирует Мойеса BBC.

Вест Хэм нанес Ливерпулю первое поражение в сезоне, выйдя на 3 место АПЛ – команда Ярмолы круто использовала свои козыри