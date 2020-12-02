Боссы "молотков" довольны работой шотландца и хотят удержать его в клубе, сообщает Sky Sports.

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Мойес имеет действующий до лета 2021-го контракт с Вест Хэмом. Стороны уже начали переговоры о продлении сотрудничества. Такому развитию событий поспособствовал удачный старт лондонцев в кампании 2020/21. В данный момент Вест Хэм занимает 5-е место в АПЛ, набрав 17 очков в 10-ти турах.

Дэвид Мойес начал работу с "молотками" в качестве кризисного менеджера в декабре прошлого года. Под его руководством команда сохранила прописку в Премьер-лиге в прошлом сезоне.

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