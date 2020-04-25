Мойес поддерживает пострадавших от коронавируса – тренер Ярмоленко отличился трогательным поступком

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес осчастливил 70-летнюю фанатку "молотобойцев" Айрис Берроуз, победившую коронавирус.

"Тренер был очень мил и позвонил мне потому, что знал о моей болезни и хотел узнать, как я себя чувствую. Он также сказал, что меня ждет сюрприз. Когда возобновятся матчи, за мной заедут, проведут на стадион, а потом отвезут обратно домой. Если честно, я была поражена и даже не знала, что ответить. Это был прекрасный жест, он очень многое значит для меня", – рассказала Берроуз.

Мойес занимается волонтерством во время карантина

"Айрис в порядке, она полна жизни. Она рассказала, как ее поддерживает клуб, как ей звонят и шлют письма. Очень важно, что в такое трудное время команды, как наша, вносит свой вклад. На футбольных клубах лежит огромная ответственность перед обществом" , – отчитался Мойес.

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