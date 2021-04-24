Главный тренер "молотов" Дэвид Мойес поделился ожиданиями от поединка с главным конкурентом за попадание в топ-4.

"Мне, наверное, достаточно было бы и победы со счетом 1:0. Но в прошлом году мы обыграли Челси 3:2.

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Ярмоленко забил решающий мяч, и именно эта победа дала нам реальный фундамент для закрепления наших нынешних позиций в АПЛ", – цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

Напомним, после 32-х туров "молоты" в турнирной таблице АПЛ занимают пятую строчку, имея в своем активе 55 очков. Столько же у Челси, который идет четвертым.

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