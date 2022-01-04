Вест Хэму приписывали интерес к Адама Траоре, однако Дэвид Мойес наложил вето на трансфер вингера Вулверхэмптона и сборной Испании, информирует Daily Mail.

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Наставник лондонцев хочет усилить проблемные позиции центрального и левого защитника, а не расширять конкуренцию там, где все в порядке.

Мойес тоже рассматривает варианты с новым центрфорвардом. Ему интересны Джонатан Дэвид из Лилля и Адам Гложек из Спарты, а вот Габигол из Фламенго не отвечает требованиям.